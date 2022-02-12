仁愛高農出動綠手指 助國中小綠化校園

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（中央社記者陳至中台北12日電）為了讓學生及早認識技職體系，不少技術型高中走入國中小，南投縣仁愛高農就發揮「綠手指」精神，與大成國中學生合作改造校園，體驗造園美學的魅力。

教育部近年鼓勵技術型高中與鄰近國中小合作，共享師資、設備、課程等資源。國民及學前教育署今天發出新聞稿，介紹仁愛高農在「校園角落造景活化計畫」中，與大成國中共同合作，以電影「小小兵」為主題，點綴瓢蟲、蘑菇等造景，活潑呈現出師生歡樂上課的情景。

這項合作由仁愛高農園藝科師生從學期初開始創意發想、輪胎彩繪，為造景主題做準備，並帶著大成國中對造景有興趣的學生動手改造環境，從基地分析、主題設計、工具與材料認識、工程施作，進行一系列的造景實作課程。

仁愛高農校長陳威男表示，造園景觀技藝是學該校園藝科的特色課程，除了培育學生成為綠手指，更要兼具造園美學，同時鼓勵學生參賽累積經驗，而使有推廣造園技藝及在地紮根的想法。

仁愛高農實習主任施芸芳及園藝科師生團隊，近年籌劃到各國中推動校園角落特色造景計畫，已陸續協助當地仁愛國中、宏仁國中、埔里國中等校。

大成國中校長陳清濱表示，仁愛高農師生的巧思，在傳統硬梆梆的水泥建築中，注入生動、富有樂趣的新感官體驗。他也提到，以實作方式進行課程，能訓練學生思考靈活度，將園藝融入平時生活。（編輯：屈享平）1110212