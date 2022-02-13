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汽柴油14日起漲1.2元、1.5元 95無鉛每公升31.4元

2022/2/13 12:15（2/13 12:46 更新）
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中油宣布，汽、柴油14日起各調漲1.2元及1.5元。（中央社檔案照片）
中油宣布，汽、柴油14日起各調漲1.2元及1.5元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北13日電）俄羅斯、烏克蘭情勢緊繃，帶動國際油價上漲，台灣中油今天宣布，14日起汽、柴油各調漲新台幣1.2元及1.5元，調漲後95無鉛汽油每公升31.4元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。

由於沙烏地阿拉伯調高3月份銷往歐亞美等地區的合約原油官價，加上俄、烏邊境僵局未解，戰爭一觸即發，帶動國際油價上漲。

中油表示，本週於春節方案後恢復浮動油價機制，並配合行政院再次機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，調整後的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.13美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為2.11%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.7元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、南韓、香港、新加坡），柴油吸收1.3元，換算後95無鉛汽油每公升31.9元；中油進一步啟動油價平穩措施，超出的1.9元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各由中油吸收0.5元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲1.2元及1.5元。累計2022年至1月底為止，中油共吸收4.69億元。（編輯：蘇志宗）1110213

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