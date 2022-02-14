鋒面影響全台有陣雨 天氣明顯轉涼

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（中央社台北14日電）氣象局表示，今天各地天氣明顯轉涼，清晨受鋒面影響，全台轉為有陣雨的天氣型態，白天鋒面通過後，雨勢逐漸趨緩，降雨愈晚愈少，不過北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨。

中央氣象局表示，今天清晨受鋒面影響，是雨勢最明顯的時段，中部以北、東北部地區轉為有陣雨的天氣型態，並有局部大雨發生的機會，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局指出，白天鋒面通過之後，雨勢將逐漸趨緩，降雨愈晚愈少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲的天氣。

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溫度方面，受東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地天氣都明顯轉涼；清晨低溫在中部以北、東北部及東部僅約攝氏13、14度，其他地區15至18度，高溫部分，北部及東北部約16、17度，中部及東部17至19度，東南部及南部約21、22度。

此外，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生機會，海邊作業或活動注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業亦注意防範寒害。（編輯：張雅淨）1110214