新北等5縣市大雨特報 吳德榮：午後雨緩轉冷

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天針對新北等5縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，上午鋒面籠罩，中部以北明顯降雨，午後西半部雨漸停，今晚、明晨本島平地最低氣溫下探攝氏11度。

中央氣象局今天發布大雨特報，鋒面影響，基隆、新北、桃園、新竹及苗栗地區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以桃園市八德區45.5毫米最多，其次為新竹縣五峰鄉44毫米；累積雨量前10名地區大多位於新竹一帶，另外包含桃園、苗栗。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨鋒面雲系籠罩、伴隨降水回波，中部以北明顯降雨，台南亦有零星降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天強冷空氣影響，各地轉冷；下午起鋒面雲系逐漸脫離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。今晚、明晨輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探11度，「乍暖還寒」，注意調適。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區11.8度、桃園市楊梅區12.1度。

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吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天白天起至16日氣溫小幅回升、仍偏冷；明日西半部多雲時晴，山區、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，16日大台北亦有局部短暫雨；17日轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，18日下一波鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；18日晚間「鋒面」抵達，明顯降雨；19日強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波強；20日氣溫降至最低。但為期末模擬、各國模式皆在調整中，有待後續觀察。（編輯：陳政偉）1110214