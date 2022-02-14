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新北感染源不明設計師最新疫調 陳時中下午說明

2022/2/14 10:27
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）國內COVID-19疫情持續，昨天新增1例感染源待釐清本土個案，是新北市室內設計師，已匡列採檢掌握疫情走向，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將舉行記者會說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增12例本土個案，其中7例與高雄砂石場群聚衍生疫情有關、3例為新北市樹林嘉聯益公司群聚有關、1例為桃園家族群聚個案，以及1名新北市感染源不明設計師。

這名新北市設計師個案在2月12日開始出現喉嚨痛症狀，就醫安排採檢確診，根據初步疫調發現，個案在1月30日至2月5日回到高雄過年，2月5日才回到新北居住地，感染源有待進一步調查釐清。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，第22期疫苗預約11日中午12時截止，157萬名額共133.1萬人預約第3劑、預約率約84%，其中莫德納（Moderna）疫苗79.7萬人預約、預約率約95%，今天起開打。

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第22期僅提供民眾接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，可持接種紀錄卡（小黃卡）至各地方政府指定、安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。

中央流行疫情指揮中心統計，國內截止昨天累積1萬9567例確診，分別為4194例境外移入，1萬5319例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。（編輯：張雅淨）1110214

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1/29本土增15例、境外增33例 無新增死亡
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