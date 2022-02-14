高中以下學校外籍師入境專案 15日重啟申請

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部今天表示，為順利推動國家雙語政策並保障獲錄取人員權益，110學年度經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員1156人，可專案申請入境許可簽證來台，自2月15日起重啟申請。

教育部發布新聞稿指出，近兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，外交部配合中央流行疫情指揮中心實施「邊境嚴管」，各駐外館處暫停受理各類簽證申請，導致部分已獲高中以下學校錄取的外籍教育人員來台困難。

為避免農曆春節期間大量返國人潮，影響國內檢疫量能，指揮中心因此採入境分流措施，教育部也於110年12月14日至111年2月14日期間，暫緩受理各級學校申請所聘外籍教育人員專案入境。

教育部指出，春節返鄉潮已趨緩，為順利推動國家雙語政策目標，並保障獲錄取人員工作權益，教育部依防疫規定擬定相關計畫，報指揮中心核准，110學年度經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員1156名，可專案申請特別入境許可簽證來台，自2月15日起開放第2波高中以下學校外籍教育人員申請入境。

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配合指揮中心規定強化邊境檢疫措施，教育部說明，所有外籍教育人員抵台前應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，並出示「完整接種疫苗證明」，且事前安排檢疫居所（僅限防疫旅宿或集中檢疫所）。

外籍教育人員抵台後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，完成14天檢疫及7天自主健康管理；外籍教育人員應於入境後檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。（編輯：卞金峰）1110214