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大陸冷氣團影響 台南以北15日低溫探13度

2022/2/14 17:38
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，台北氣象站中午氣溫降至攝氏14度，達大陸冷氣團標準，明天、16日持續受冷氣團影響，台南以北清晨低溫探13度，17日會稍微回溫；預計下一波冷空氣19日起影響。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天、16日受大陸冷氣團影響，明天清晨各地偏冷，台南以北、宜蘭低溫約13、14度，部分地區可能會更低；北部、東北部白天高溫約17至19度，其他地區約20至23度，高屏則可達24、25度。

張承傳說，明天及16日降雨情況較今天和緩，主要是北部、東北部有局部短暫雨，中南部山區有短暫雨，中南部平地清晨至上午稍微有短暫雨，其他時間大致上是多雲。

張承傳提到，17日冷空氣減弱，但回溫幅度不大，降雨以北部、東北部及中部山區有局部短暫雨；18日起華南雲雨區東移，預計持續影響至21日，全台各地有雨，以中部以北、東半部及中南部山區較顯著。

溫度方面，張承傳表示，預計19日會有另一波冷空氣南下，強度與今明兩天接近甚至更強，至於實際降溫幅度仍需再觀察。

張承傳提醒，中南部地區16、17日易有霧或低雲，影響能見度；18日之後若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山不排除有機會降雪。（編輯：謝雅竹）1110214

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