加強空污減量對策 中佳燃氣電廠環評案再審

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天審查中佳燃氣電廠興建環評案，為台中港區的燃氣電廠。環委認為應加強空污減量和溫室氣體抵減措施，並補充台中空氣品質不佳時的因應對策，本案建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「中佳燃氣複循環電廠興建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。本案為政府推動能源轉型，同時也開放民間設立天然氣電廠，目前唯一仍在競標程序中的民營業者。

開發單位表示，基地位於台中市龍井區台中港工業專業區，開發面積約6公頃，規劃約57至65萬瓩級複循環燃氣機組；本計畫運轉後，可使燃煤機組有更大降載空間，改善大台中地區空氣品質，有助燃煤機組加速退除役。

根據台中市政府經濟發展局書面資料，依電業登記規則規定，民營發電業應取得縣市主管機關同意函方得提送經濟部辦理籌設。中市府經發局於108年接獲本案申請，當時即以「需與台電公司取得對等除役1部燃煤機組之共識」理由駁回。

台中市政府環保局會中補充，過去中龍鋼鐵設置，是商請台電進行空污減量；這個計畫要往前推，具體建議經濟部應該要出面整合整體港區國營事業空污減量；另外也希望中佳公司能再辦一場實體說明會。

經濟部官員會中表示，由於中佳電廠仍在競標中，關於港區國營事業空污抵減部分，會帶回去再研究。

環評委員認為，開發單位應規劃更積極具體空氣污染物與溫室氣體增量抵換措施，補充施工及營運期間於台中市空氣品質不良期間的緊急應變措施；另外，當地為地質高液化潛勢區，應依據鑽探資料補充分析、並提出因應。會議建議補充修正後再審。

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中佳電力事業股份有限公司總經理蔡昌言會後接受媒體聯訪時表示，中佳目前仍在民營電廠標案競標程序中，因此108年是提早先與中市府溝通；未來若所有的執照齊備、環評通過，會配合中央、地方政府，持續溝通取得同意函。

蔡昌言也提到，去年5月有辦過一場實體說明會，後來第2場因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升級，為線上說明會；根據昨天新聞，疫情還有多條不明感染鏈，說明會動輒百人以上，不希望成為防疫破口，回去後會再研析。（編輯：陳政偉）1110215