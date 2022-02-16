冷空氣影響北台灣整天冷 其他地區早晚冷

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（中央社台北16日電）氣象局表示，受到冷空氣影響，今天清晨各地偏冷，白天各地氣溫回升，除了北台灣仍偏冷，高溫攝氏17至19度之外，其他地區約20至22度，高屏可達23至25度，不過早晚涼冷，要注意溫度變化。

中央氣象局表示，今天受冷空氣影響，清晨各地偏冷，溫度多在13至15度，花東約16度，但白天太陽出來之後各地氣溫回升。

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降雨方面，主要在迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機會較高，雖然沒下雨的空檔多，但偶爾還是有些零星降雨；而基隆北海岸及東北部地區的降雨明顯，雨勢也比較持續，整天還是偏陰雨的天氣，並注意可能有局部大雨發生；中南部則雲量較少，大致為晴到多雲，只有在中部山區有些零星短暫雨。

另外，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，上午起雲林以北及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。（編輯：張雅淨）1110216