日本火山浮石再利用 防風林鋪設或工程回填

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）日本小笠原群島海底火山去年爆發，火山浮石跨國漂流。行政院海洋委員會除持續監控，另考量台灣因地理位置可能面臨威脅，已研商以鋪設防風林、工程回填等多項措施應對。

海委會今天發布新聞稿指出，目前已連續21天未新發現火山浮石地點，已打撈的600多噸浮石將用於園林植栽、管線工程回填、或在篩除雜質後鋪設防風林。海委會指出，行政院已於11日邀集相關部會召開會議研商，決議持續朝監控預警、岸上清理與去化等方式因應。

海委會亦表示，若海底火山沒持續噴發，推估浮石對台影響將不會惡化，未來海委會將持續監控、預測浮石流向，並藉由現有聯繫機制，與交通部、農委會、國防部、環保署等相關機關隨時交換最新情報，以利各機關及海上作業船舶及早因應，守護民眾航行安全。

依據政院專案會議記錄，目前已打撈的浮石，漁業署將協同港務公司洽請農委會及經濟部確認再利用可行性及需求，包括使用於園林植栽，以及作為經濟部所屬事業管線工程回填材料等用途；若無需求或去化量不足，再由港務公司統籌篩除雜質後，鋪設於防風林帶等。

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另外，考量台灣位於環太平洋火山帶，未來可能再面臨火山浮石問題，內政部也將針對浮石的去化或再利用研議準備，由法規制度、應用技術等面向研究建材應用，以作為加值應用的工程材料，或研議將其納入土資場收容處理。

海委會指出，雖然日本海底火山截至目前已無繼續噴發，且東北季風減弱，火山浮石對台影響將趨緩，但行政院仍請相關部會積極掌握變化趨勢，在兼顧海域環境維護與船舶安全前提下，將火山浮石影響降至最低。（編輯：屈享平）1110216