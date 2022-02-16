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不明傳播鏈10條 陳時中：高度關注航警及大林煉油廠疫情
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竹縣新埔文山社區PCR篩檢站 55人採檢均陰性

2022/2/16 17:15（2/16 17:21 更新）
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新竹縣日前新增1例COVID-19確診個案，居住在新埔鎮，衛生局15日在當地文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，供民眾免費篩檢，共採檢55人，16日結果出爐，均為陰性。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月16日
新竹縣日前新增1例COVID-19確診個案，居住在新埔鎮，衛生局15日在當地文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，供民眾免費篩檢，共採檢55人，16日結果出爐，均為陰性。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月16日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣13日新增1例確診者案19666，為阻斷傳播鏈，衛生局昨天在新埔鎮文山社區活動中心設社區PCR篩檢站完成55人採檢，檢驗今天結果出爐均陰性。

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新竹縣13日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19666，為70多歲女性，居住在新埔鎮，衛生局昨天在新埔鎮文山社區活動中心，開設社區PCR篩檢站，供民眾免費篩檢，共採檢55人。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，新竹縣防疫期間，配合中央規定，謹慎推動防疫，而防疫的同時仍要考量經濟商業活動。目前，新竹縣社區仍是安全，也持續推動第3劑疫苗接種率，目標在3月底，預計可達50%，一旦達到將研擬微解封措施。（編輯：黃世雅）1110216

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