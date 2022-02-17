視力突模糊 男子就醫發現糖尿病黃斑部水腫作祟

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大里仁愛醫院眼科主治醫師彭書彥（右）呼籲，糖尿病族群若發現有視力模糊的症狀，應盡早諮詢眼科醫師，避免錯失治療的時機。（大里仁愛醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市黃姓男子患有糖尿病，長期服藥控制，他近日發現視力模糊到醫院檢查，發現罹患「糖尿病黃斑部水腫」，經眼內藥物注射治療後，已可正常看電視或報紙。

大里仁愛醫院今天發布新聞稿指出，60歲黃男為糖尿病患者，持續服用藥物控制2年，最近因雙眼視力模糊，看報紙時字體感覺扭曲，到醫院檢查發現罹患「糖尿病黃斑部水腫」。

大里仁愛醫院眼科主治醫師彭書彥說明，糖尿病會影響全身器官，對眼睛的影響包括糖尿病黃斑部水腫、糖尿病視網膜病變、白內障等；糖尿病對眼睛造成的影響在初期不容易被發覺，因此眼睛問題常被輕忽，等到有症狀要就醫時，疾病可能進展到比較嚴重的階段。

彭書彥指出，若人體處在高血糖的狀況下，會破壞視網膜的血管，導致視網膜血管裡的液體外滲到鄰近的視網膜；視網膜水腫影響到黃斑部，則會造成視力的受損或喪失視力，常見的症狀有視力下降、看東西或文字扭曲變形。

至於糖尿病黃斑部水腫治療，彭書彥表示，可進行眼內藥物注射及雷射治療，藥物又可分為抗新生血管藥物及類固醇藥物兩類，目前抗新生血管藥物及類固醇藥物都已納入健保給付，需要由眼科醫師向健保署提出申請，審核通過即可使用。

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彭書彥說，眼內藥物注射從眼白部位打針，會避開俗稱黑眼仁的地方，避免傷到眼睛的重要組織，整個打針過程比白內障手術還要快。黃姓患者經接受眼內藥物注射治療後，視力獲得改善，目前已能正常看電視或報紙。

彭書彥呼籲，對付糖尿病黃斑部水腫的不二法門就是早期發現、早期治療、定期追蹤，糖尿病族群若發現有視力模糊的症狀，應盡早諮詢眼科醫師，避免錯失治療的時機。（編輯：陳仁華）1110217