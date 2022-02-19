城市科大演藝系挑戰台語歌舞劇 穿越百年大稻埕

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台北城市科技大學演藝事業系第7屆畢業製作，推出原創閩南語歌舞劇「愛啥款」，以現代社會價值觀和教育理念，探討台灣家庭、女權主義和教育，探索不同世代詮釋「愛」的樣貌。（城市科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）台北城市科技大學演藝事業系第7屆畢業製作，推出原創閩南語歌舞劇「愛啥款」，敘述現代都會女性「穿越」到1920年代大稻埕，遇上家庭、教育觀念及女權等價值觀衝突。

「愛啥款」敘述一名女性工作上力不從心，某天進入一間古著服飾店，竟神奇穿越到1920年代大稻埕，面對身分轉變與時代、價值觀衝突，主角在反抗與順從間應變，劇中每名演員都肩負著小人物生命與歷史寫照。

「愛啥款」導演兼編劇廖怡欣表示，創作靈感來自英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）經典作品「馴悍記」（The Taming of the Shrew），加上日治時代大稻埕背景，以現代社會價值觀和教育理念，回頭探討台灣家庭、女權主義和教育，探索不同世代詮釋「愛」的樣貌。

城市科大演藝系教師蔡晴丞特邀演員蕭正偉、燈光設計師林泓瑜參與指導，3人與學生共同創作，耗時近1年，預計3月4日到6日在大稻埕戲苑9樓劇場登台。

蔡晴丞期待學生透過畢展打開眼界，以年輕世代視野回溯台灣百年前女權議題，尋找自我身分根源，年輕學子將以在地文化力量與個人自身價值持續成長進步。（編輯：李明宗）1110219