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醫護怨染疫補償少 指揮中心：非一律給金額上限

2022/2/20 15:24
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（中央社記者陳婕翎台北20日電）醫護染疫風險高，衛福部去年3月提高補償金上限至新台幣100萬元，但有醫護人員稱染疫後僅獲6萬5000元，補償過少。指揮中心重申，並非所有染疫醫護申請補償一律給予金額上限。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續2年以上，出現不少確診醫護人員，不過近日有染疫醫護人員質疑補償金額有爭議，包含確診後停工一個月，薪資大打折，卻僅獲6萬5000元，甚至還有醫師染疫導致肺部纖維化，未來每個月藥費高達5至6萬元，卻只拿到20萬元補償金。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午說明，針對醫護染疫補償，衛福部有設立審議小組逐案審查，主要是依當事人症狀輕重、治療過程等，決定補償金額高低，他重申，並非所有染疫醫護申請補償一律給予金額上限。

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至於因為染疫造成後遺症，未來每個月得支付高額藥費的染疫醫護人員，莊人祥說，健保署及衛福部其他司署有成立「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，只要康復後6個月內皆可參與此計畫，指揮中心會針對相關個案進行了解。

衛福部去年3月公告修正「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，考量感染COVID-19後可能造成心血管疾病、肺功能異常等後遺症，未來凡是因防疫工作不幸染疫，補助金額上限提高到100萬元。（編輯：張雅淨）1110220

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