高雄燈塔活化擬夜間開放 近看光束照亮海面

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部航港局推動燈塔活化，選定屬於市定古蹟的高雄燈塔為示範場域，預定6月開幕，規劃夜間也開放，民眾可近距離欣賞燈塔光束照亮海面景象，還可迎海風、享輕食、喝咖啡。

航港局管轄的燈塔共36座，為活化資產，行銷燈塔意象，推廣海事教育與觀光旅遊，目前已開放12座，三貂角燈塔、白沙岬燈塔、高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、東引燈塔、漁翁島燈塔等6座已設多媒體數位展覽室，提供遊客不同體驗，希望能再進一步活化，提升價值，並先以高雄燈塔為示範場域。

根據航港局資料，高雄燈塔舊稱旗後山燈房或旗後燈塔，是全台唯一與砲台共構的燈塔，原為1883年（清光緒9年）所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916年（日本大正5年）高雄開港後，日本人為配合高雄港區擴建計畫改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損發光運作。

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航港局2017年進行高雄燈塔第1期整建工程，補強燈塔房舍及改善老舊設施，去年持續推動第2期整建工程，規劃進行庭園景觀、將部分員工備勤室改建為輕食販賣部，並設置「輕食海景木棧平台」，讓遊客可以近距離欣賞燈塔光束照亮海面的景象，並規劃延長開放參觀時間至夜間，以柔和燈光妝點燈塔及辦公室牆面，使燈塔園區成為高雄夜晚漫步賞景新選擇，預定6月開幕。

航港局形容再活化的高雄燈塔美景，遊客可在享用美食的同時，遠眺打狗山與英國領事館，俯瞰旗後山與打狗山之間的水道與往來船隻，遙望晨曦和晚霞，體驗高雄港都繁華之美、感受濃郁人文溫度及歷史厚度，也可登上海景平台，迎著徐徐海風，品嚐香醇咖啡，漫步欣賞高雄人文之美。（編輯：張雅淨）1110221