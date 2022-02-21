桃竹竹一證通啟用 共享3縣市圖書館藏與電子資源

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府推動跨縣市一證通服務，除已與新北市合作，今天起只要網路申請啟用一證通服務，將桃園市、新竹縣及新竹市借閱證合於一證，就可借閱3縣市公共圖書館館藏與電子資源。

「桃竹竹一證通啟用儀式」下午2時，在桃園市政府文化局大廳舉行，由桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科及新竹市副市長沈慧虹代表共同啟動，民眾只要透過手機或電腦登入3縣市圖書館官網個人書房就可申請開啟一證通服務。

鄭文燦表示，桃園市立圖書館的一證通服務範圍再向南延伸至新竹縣市，讓市民可跨越新北市、桃園市、新竹縣及新竹市等4地的公共圖書館借閱圖書，不受地域限制，希望透過區域聯合治理「一加一再加一」產生綜合效果。

楊文科說，桃竹竹3縣市的鄉親在居住、工作上的流動性非常大，鄭文燦特別提到區域治理的觀念，也協助進行區域合作，今天圖書借閱一證通的服務就是其中之一。

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沈慧虹則指出，各縣市的預算有限，藉由館藏資源的共享與連結，可以讓市民有更好的生活，這也是桃竹竹一證通最需要也最迫切想要做的事，知識沒有國界，希望給孩子與市民一本書，打開世界與夢想。

桃園市立圖書館長姚敦明表示，市圖從升格後至民國110年累計購書經費達新台幣5億5000萬元，今年的購書經費更達1億6000萬元，目前實體書及電子資源擁有近400萬冊及40所分館，再加上新竹縣市各約100萬冊的館藏量，共享館藏資源及電子資源，可以讓既有的閱讀資源倍數成長，共同推廣閱讀文化。（編輯：陳仁華）1110221