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截肢女工高雄公司違建 工務局：7天不改善要拆

2022/2/22 17:41（2/22 18:17 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）苗栗縣1名女工因工傷截肢，雇主遭爆料位於高雄的公司從4樓違建蓋到7樓。高雄市工務局今天表示，經查為完工違建，會給屋主7天時間處理，否則將開出行政處分書再排拆。

截肢女工的公司負責人有10多間公司設於高雄，苗栗縣議員曾玟學今天在臉書發文指，負責人及親友所擁有的多間公司設立於苓雅區的同一地址，有網友告知應是違建。

經高雄市議員黃捷服務處協助向高市府查證，確認建築物為4層合法建物，但現場勘查屋頂有增建鋼筋混凝土及鐵皮屋，曾玟學說，明明只能蓋4層樓，卻一路蓋到7樓，硬生生多了3層，多出來的部分明顯是違章建築。

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曾玟學批這家公司不只違反勞基法占員工便宜、違反職安法陷員工於危險中，現在還被發現違反建築法，公司本身就是大違建。

對此，工務局違章建築處理大隊對中央社記者表示，確實已接獲檢舉，經查屋況為完工違建，依法將發文給屋主陳述意見，7天內可自行拆除、補照或進行其他行政救濟，但若7天無回覆，將依法開出行政處分書，並排訂時間拆除。（編輯：謝雅竹）1110222

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