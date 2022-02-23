中部以北天氣濕冷 入夜水氣漸減雨勢緩和

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（中央社台北23日電）氣象局表示，今天清晨到上午水氣一波波進來，降雨範圍稍微往南擴展，中部以北及東北部降雨持續，花東則為短暫雨，南部大多為多雲，降雨地區比其他區域少一些，但還是不定時可能飄雨。

中央氣象局表示，晚上之後水氣逐漸減少，降雨情形也減緩，在中南部平地大致都轉為多雲，只剩山區還有些零星降雨，迎風面的北部、東半部則轉為局部短暫雨，連日的降雨出現空檔。

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溫度方面，由於東北風再增強，一小波冷空氣南下使得原本稍稍回升的溫度又下降一些，因此溫度感受維持大陸冷氣團的程度，清晨各地低溫攝氏12至15度，高屏及台東地區15至18度，中部以北及宜蘭整日溫度落在13至15度之間，南部及花東高溫為19至22度，配合降雨實際上感受的溫度較低，感受仍偏冷。

另外，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海有長浪發生的機會，海上作業及海邊活動請注意安全；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。（編輯：張雅淨）1110223