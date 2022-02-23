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高鐵乘務員防疫訓練 正確穿脫防護衣不馬虎

2022/2/23 13:10（2/23 13:41 更新）
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台灣高鐵為落實防疫，23日在台北對外公開列車組員個人防護裝備訓練課程，圖為列車組員穿著防護衣並配戴口罩、護目鏡及拋棄式手套。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
台灣高鐵為落實防疫，23日在台北對外公開列車組員個人防護裝備訓練課程，圖為列車組員穿著防護衣並配戴口罩、護目鏡及拋棄式手套。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣高鐵在去年防疫警戒提升至第3級時，除加強列車及車站清消外，還為乘務員開設「個人防護裝備訓練課程」，今天首次對外公開，強調在如何正確穿脫防護衣上一點都不能馬虎。

台灣高鐵說，去年台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升至3級警戒時，為加強第一線乘務員防疫訓練，特別針對列車乘務員進行「個人防護裝備訓練課程」，演練如果在列車上接獲通報有旅客疑似確診狀況，如何正確穿戴防護裝備，避免感染風險，約500名乘務員都已完成訓練，每半年要複訓1次。

台灣高鐵今天也首次公開訓練過程，主要強調如何正確穿脫防護衣，連細節都不能馬虎。

台灣高鐵說，所有乘務員都熟悉防護衣穿脫要點，穿著時開口在背後，應繫妥頸部及腰部綁帶並將手腕位置綁緊；脫下時手持頸肩部相對乾淨處脫下，內側面朝外，將汙染的外側面捲包在內面，且手部盡量伸直，不要靠近身體，將脫下的防護衣捲疊丟入雙層垃圾袋，然後立即加強手部清潔。

台灣高鐵也訂定乘務員穿著防護衣值勤時的注意事項，包括：接觸前穿戴好個人防護裝備、兩人互相檢查防護裝備（N95口罩、防水隔離衣、手套等）是否穿妥、避免不必要的接觸，保護自己、他人、環境。

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訓練課程中也提醒乘務員，不要用戴手套的手碰觸臉部或調整身上穿戴的其他防護裝備，手套破損就脫除，更換新的手套前須執行手部衛生，作業時保持雙手向下勿高於手肘。台灣高鐵說，目前每列高鐵列車備有3組防疫包，可供乘務員、車安保全及護車鐵警備用，內容包括：N95口罩、護目鏡、防護衣、使用登記表等。

另外，台灣高鐵落實防疫，為旅客打造安全乘車環境，各車站每小時清潔消毒1次，營業收班後再加強站內全面消毒；各列車於抵達端點站後即進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒。（編輯：張雅淨）1110223

台灣高鐵為落實防疫，打造安心乘車環境，除加強各車站清消，也針對列車組員進行個人防護裝備訓練課程，23日首度對外公開。圖為高鐵清潔人員消毒驗票閘門。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
台灣高鐵為落實防疫，打造安心乘車環境，除加強各車站清消，也針對列車組員進行個人防護裝備訓練課程，23日首度對外公開。圖為高鐵清潔人員消毒驗票閘門。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
台灣高鐵公司在2021年防疫警戒提升至第3級時，除加強列車及車站清消外，特別為乘務員開設「個人防護裝備訓練課程」，23日首次對外公開，示範如何正確穿戴防護裝備。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月23日
台灣高鐵公司在2021年防疫警戒提升至第3級時，除加強列車及車站清消外，特別為乘務員開設「個人防護裝備訓練課程」，23日首次對外公開，示範如何正確穿戴防護裝備。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月23日
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