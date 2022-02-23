加工業釋出庫存蛋 農委會共將進口5百萬顆歸還

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）天冷蛋雞減產，農委會春節前向加工業調度釋出庫存，日前專案空運首批澳洲雞蛋還給業者，農委會主委陳吉仲今天說，共將進口500多萬顆還給加工業，待中南部天氣好轉，國內蛋荒可望3月上旬改善。

由於每天雞蛋需求缺口1萬箱左右，加上飼料上漲造成飼養成本上升，農委會7日宣布補助蛋農出貨每台斤3元，同時專案委託貿易商從澳洲、日本、美國進口雞蛋，共計10個貨櫃以上，每櫃1萬箱，還給配合釋出庫存雞蛋穩定市場的食品加工業者，不進入市場銷售。

陳吉仲今天出席「第二屆永續善農獎IPM Award」頒獎典禮後接受媒體聯訪時，估計專案進口量將達500多萬顆，包含來自日本300萬顆、澳洲200萬顆，以及自美國預計第一次空運數十萬顆。

其中日本是禽流感疫區，陳吉仲今天說，日本雞蛋進口產地來自三重縣單一牧場，離禽流感疫區超過150公里以上，首先經由日本政府防檢疫把關，輸入台灣邊境時，農委會防檢局負責檢疫審查、衛福部食藥署做食安抽驗，接著直送加工業者廠房，不會給國內帶來禽流感風險。

媒體詢問市場疑有業者哄抬蛋價，他說，若有此情事，行政院消保處、公平交易委員會會做調查，農委會若掌握相關資訊，也會提供、協助調查。

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關於蛋商不滿農委會補助蛋農出貨每台斤3元，以及鬆綁凍漲產地價抬升2元，都只給蛋農。陳吉仲說，農委會正在調查建置冷鏈倉儲及運輸的市場需求，蛋商也可以申請補助，可延長保存期1個月，他認為這麼做之後，未來缺蛋情況會大幅減少。

最後他說，下午將再會召開臨時記者會說明產蛋技術、休產母雞數量、所有因疫病送化製廠蛋雞數量等資訊，供外界了解雞蛋產銷調整資訊，並預計明天中南部天氣好轉後，3月上旬雞蛋不足問題可有效改善。（編輯：陳清芳）1110223