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烏克蘭危機 分析：中國表面中立但會有默契挺俄羅斯
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228連假將現出遊車潮 高公局籲走西濱快替代國道

2022/2/23 20:05（2/23 20:16 更新）
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228連假將到，高公局建議北部往返中、南部民眾，多利用台61線西濱快速公路替代國道。（中央社檔案照片）
228連假將到，高公局建議北部往返中、南部民眾，多利用台61線西濱快速公路替代國道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）228連假將到，高速公路局研判國道會有較多出遊車潮，建議北部往返中、南部民眾，多利用台61線西濱快速公路為替代道路。

高公局今天發布新聞稿指出，估計228連續假期國道特定方向的交通需求達平日1.4倍以上，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。

高公局表示，目前台61（西濱快速公路）新竹至台南路段全線為雙向4車道高架路段，可作為國道1號及國道3號的替代道路。

高公局建議，北部欲往返中南部地區的民眾，利用國3西濱交流道銜接台61，避開國道中南部地區壅塞路段。

高公局表示，228連假第1、2天為南向尖峰日，建議新竹（含）以北地區用路人，可從國道3號115公里處的西濱交流道直接銜接台61繼續南行；新竹至台南沿途的用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84通往台61後續行。

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另外，連假第2、3天為北向尖峰日，當天凌晨0時至上午7時，國3西濱交流道未實施封閉，用路人可行駛台61至國3西濱交流道進入國3繼續北行。

連假第2、3天的上午7時至深夜12時，國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15至新竹，沿途都設有標誌導引，提醒民眾出門前先查詢地圖，並妥善規劃行車路線。（編輯：戴光育）1110223

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