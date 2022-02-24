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勞動部：冷凍空調業為責任制工作者之一

2022/2/24 14:33
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）營造業工地監造人員為勞基法中的責任制工作者，勞動部今天說，雖然冷凍空調業後續有另訂管理條例，但經開會討論，確認受冷凍空調業條例管理及依法營業者也適用責任制。

勞動部在民國90年5月時指定營造業工地監造人員為勞基法中的責任制工作者，至於「營造業」定義，是指從事土木工程、建築工程、機電、電路及管道工程、建物裝潢業等行業；另外，包含建築業的自營木工作、泥水作、鉛管作及電工作等也都屬於營造業範疇。

不過，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，近來有縣市政府對於營造業工地監造人員的定義有疑慮，像是冷凍空調業是否適用，因此來函詢問。

黃維琛說，後續有與內政部營建署等相關單位開會討論並檢視法規，營造業法中規定，營造業分綜合營造業、專業營造業及土木包工業，其中空調水電工程在營造業法最開始公布施行時，就已經是專業工程項目之一。

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黃維琛說，雖然後續因冷凍空調業管理條例公布，空調水電工程等轉由新條例規範，但勞動部最初核定營造業工地監造人員時，就已經有包含冷凍空調等，因此確認領有冷凍空調業管理條例所定登記證書並依法營業者，適用勞基法84條之1規定。

按照勞基法第84條之1規定，經勞動部核定公告的工作者，得由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假，勞雇雙方完成書面約定後，必須報請縣市政府核備，才可生效；目前勞基法責任制工作者共有75項。（編輯：陳政偉）1110224

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