水氣再減少 新竹以南多雲到晴

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天水氣再進一步減少，新竹以南大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣，溫度反映上也明顯回升，中南部及花東高溫可以來到攝氏20至24度，感受較溫暖舒適。

氣象局表示，今天水氣再進一步減少，僅迎風面的北部、東半部雲量仍多，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率較高，偶爾可能有些零星飄雨，而新竹以南大多可見到陽光，為晴到多雲的天氣。

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氣象局指出，在溫度反映上也明顯回升，中南部及花東高溫可以來到20至24度，感受較溫暖舒適，而北台灣因為雲量偏多且局部飄雨，高溫回升幅度較少，預估為17、18度左右，不過與昨天相比也是回溫許多，但清晨低溫方面各地仍偏冷，西半部及東北部為12到14度，花東為15、16度，大家上午出門還是要注意做好保暖。

氣象局說明，雖然東北風會逐漸減弱，不過東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110225