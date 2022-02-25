最新境外移入定序皆Omicron變異株 東南亞為大宗

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疫情指揮中心25日公布，境外移入個案病毒基因定序最新結果皆為Omicron變異株，且來自東南亞為大宗。（指揮中心提供）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北25日電）疫情指揮中心今天公布，境外移入個案病毒基因定序最新結果皆為Omicron變異株，且來自東南亞為大宗；本土疫情部分，目前國內尚有6條感染源待釐清的傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明最新病毒基因定序結果，本週完成74例境外移入個案定序，皆為Omicron變異株，最早在印度發現的Delta已連續4週未見。

羅一鈞說明，新增的74例Omicron境外移入個案以印尼16例最多，其次依序為越南7例、香港6例、柬埔寨5例，皆為鄰近的東南亞國家或地區。

羅一鈞表示，國內共國內共驗出908例Omicron個案，分別為575例境外移入、333例本土個案。

羅一鈞說明，境外移入Omicron個案以20至59歲為主，突破性感染情形常見，中重症有3例；本土Omicron個案則有2例重症，2人都是高齡長者；若換算致死率，80歲以上長者染疫致死率高達14.3%，相較起整體本土Omicron染疫死亡率0.13%高很多，故呼籲長者要盡快打第3劑疫苗，以降低重症死亡風險。

媒體在記者會上詢問指揮中心指揮官陳時中，近期疫苗打氣下滑，是否擔心成為邊境鬆綁的隱憂。對此陳時中坦言當然會擔憂，故一再呼籲接種疫苗，並延長疫苗接種誘因，從國外經驗也可看出，接種疫苗可減低染疫死亡風險。

針對本土疫情狀況，羅一鈞也說明，跨縣市家族群聚與日翊物流群聚今天監測期滿結案，目前國內尚有6條監測期未滿且感染源待釐清的傳播鏈，分別為嘉聯益電子廠、高雄砂石場、台北與新北加強版防疫旅館案、高雄煉油廠案，以及今天新增的雙北父子檔染疫案。（編輯：陳政偉）1110225