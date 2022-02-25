早安世界》烏克蘭戰爭爆發 華爾街日報：美俄中展開新超級強權之爭
烏克蘭戰爭爆發 華爾街日報：美俄中展開新超級強權之爭
俄羅斯24日對烏克蘭發動軍事攻擊，這是國際政治新秩序第一場重大衝突的起點。美、俄、中3個大國互相競爭，美國的主宰地位備受威脅。華爾街日報指出，俄羅斯總統蒲亭從俄中邊境調動軍力，突顯他對俄中關係的信心，而這兩個大國即使尚未結盟，但已在根據自身利益的考量，共同重塑全球秩序。俄國現在是歐洲重要的天然氣供應國，中國不僅變身為製造業大國，軍力更日益壯大，雖然美國年度國防預算激增，但一方面要處理俄羅斯製造的危機，另一方面又要為中國的威脅做準備，專家說，美國必須重新習慣同時在多處進行軍事、心理和外交等多層面的行動。（看完整報導）
俄羅斯對烏克蘭開戰 拜登誓言嚴厲制裁 聯合國籲停止攻擊
俄羅斯總統蒲亭24日以「無法容忍來自烏克蘭的威脅」為由，對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，烏克蘭多個城市隨後傳出遭到飛彈攻擊的消息，媒體報導雙方衝突首日已有上百人喪生，總統澤倫斯基宣布戒嚴，並與俄羅斯斷絕外交關係。各國領袖紛紛譴責俄國的行徑，美國總統拜登與澤倫斯基通話，表示將對俄羅斯嚴厲制裁。拜登也在白宮發表全國演說，指控蒲亭是侵略者，同時宣布凍結俄羅斯多家銀行在美資產以及出口管制。聯合國安理會召開緊急會議，秘書長古特瑞斯向俄國總統蒲亭喊話，盼他下令軍隊停止攻擊。德國總理蕭茲批評俄羅斯違反國際法，並說這是歐洲「黑暗的一天」。（看完整報導）
俄烏衝突推升油價破100美元 美股逆轉近千點止跌收漲
俄羅斯24日全面入侵烏克蘭，國際油價應聲漲破每桶100美元，這是7年多來再次破百。歐洲空中交通當局緊急建議各航空公司和航班遠離烏克蘭空域，以免遭意外擊落，或遭到鎖定空中管制的網攻。全球金融市場也受到烏克蘭戰爭的影響，美股彷彿洗三溫暖，24日開盤狂瀉，道瓊指數跌近800點；那斯達克指數跌逾2%。不過午盤低接買盤進場，道瓊指數收漲92點。科技股回神帶動那斯達克指數漲逾3%。台股24日一度暴跌494點，最低17561點，觸及半年線17567點支撐，並爆出去年12月以來最大量。（看完整報導）
拍照運動3/1起免戴口罩 雙鐵客運開放飲食、賣場可試吃
國內COVID-19疫情好轉，中央流行疫情指揮中心24日宣布，3月1日至31日將放寬戴口罩規定，直播錄影、主持、報導、演講等活動，以及運動、拍照時都可免戴口罩。開車時若車內為同住家人，或獨自開車時也不用戴，但唱歌時仍須戴口罩。另外，賣場、超市、市場開放試吃。交通部也表示，3月1日起台鐵、高鐵、公路客運、船舶及國內航班運具內開放飲食。3月起除了台北市、新北市、桃園市、高雄市維持暫停探病之外，其他縣市則有條件開放醫院探視、探病。（看完整報導）
入境檢疫3/7起縮減為10+7 外籍商務客可申請來台
衛福部24日宣布，入境檢疫措施與居家隔離自3/7起都將縮短。入境檢疫由現行14+7縮減為10+7（居家檢疫10天+自主健康管理7天），以1人1戶為原則，無法落實則須入住防疫旅館，期間須2次PCR檢測及5次快篩。居家隔離天數也由現行14+7縮減為10+7（居家隔離10天+自主健康管理7天）。指揮中心並宣布開放外籍人士商務活動申請特別入境許可。另外，第2階段移工專案配合中央規定，移工入住防疫旅館天數縮短為10天。（看完整報導）
1月失業率連7降 2022年經濟成長率預測上調至4.42%
行政院主計總處24日發布最新經濟預測指出，因出口、投資動能暢旺，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%，較去年11月預測的4.15%高出0.27個百分點。至於通膨議題，受到國際油價上漲、地緣政治緊張等因素影響，CPI年增率也上修至1.93%，但主計總處提醒，若俄烏局勢升溫牽動國際能源價格，可能進而推升台灣物價上漲。另外，1月失業率為3.61%，較去年12月續降0.03個百分點，已是連續7個月下降。（看完整報導）
政院提修法 車輛未禮讓行人罰鍰提高至6000元
行政院會24日通過道路交通管理處罰條例修正草案，將車輛未暫停讓行人優先通行的罰鍰，自3600元提高至6000元，若因而致人受傷或死亡，罰鍰加倍，最高可處3萬6000元，致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，且3年內不得考領。另外，草案也將「嚴重超速」的定義，由現行超過該路段時速上限60公里修正為超過時速上限40公里。（看完整報導）
電視金鐘改革 節目與戲劇分2天辦、引進觀眾票選獎
文化部24日宣布，今年金鐘獎節目類與戲劇類頒獎典禮將於10月下旬週五、週六，連續2天舉辦，並增設獎項。另外，今年將引進觀眾票選機制，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，增加觀眾討論聲量。同時，鼓勵推動產業發展者能獲「特別獎」，並頒發獎金10萬元。本屆電視金鐘獎將於4月1日開放報名，5月3日截止。（看完整報導）
泰國眾議院通過歷史性草案 禁止刑求與強迫失蹤
泰國眾議院23日通過歷史性草案，禁止國家機構私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者，可能面臨最重30年刑期，法案將在5月審議。泰國民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞，聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」。近年最知名的案件是民主異議人士萬查勒2020年在柬埔寨街頭失蹤，至今下落不明，各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查，本案更成為泰國2020年學運潮的興起原因之一。（看完整報導）
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
英國廣播公司新聞網報導，科學家為一名患有癲癇的87歲患者測量腦電波時，患者心臟病發作，危及性命，意外讓科學家有了史上第一次的垂死大腦紀錄。結果顯示，在心臟停止搏動的前後30秒，這名病患的腦電波模式與做夢或回憶相同，這種大腦活動顯示人臨終時可能出現最後的人生回顧。但研究團隊提醒，不能單從一項研究得出廣泛的結論。（看完整報導）
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