昔日檢察長宿舍設犯罪文學書展 體驗辦案氛圍

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）「台灣犯罪作家聯會」今起在花蓮縣定古蹟檢察長宿舍展出「不在場會客室」書展，展出國內犯罪小說作品及國際犯罪文學主題書，並舉辦不定期線上講座、讀書會等多元型態交流。

「台灣犯罪作家聯會」(Crime Writers of Taiwan)執行主席既晴今天接受媒體聯訪指出，過往民眾對犯罪、推理文學都直覺想到日本、歐美作品，而台灣其實早在1980年代陸續有作品產出。

既晴表示，「台灣犯罪作家聯會」2020年正式成立，致力推廣台灣犯罪文學發展，每月舉辦1次定期活動，不定期舉辦實體與線上直播講座。今天起在花蓮市檢察長宿舍啟動實體常設展「不在場會客室」，展出國內外犯罪文學作品。

位於花蓮市三民街的檢察長宿舍為逾80年歷史的日式老建築，為日治時期花東地區最高司法機關－台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，經花蓮縣文化局修繕後委外經營，現為藝文咖啡廳「斗宅。揀茶舍」，保留房舍日式風味。

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既晴說，在昔日法務人員宿舍舉辦台灣犯罪文學展覽別具意義，特別設置辦公桌，營造辦案氛圍。常設書展放置聯會成員出版的犯罪文學作品；主題書展則依主題挑選國外犯罪文學作品，可讓讀者比較不同國家、文化情境下的書寫表現。

既晴說，「台灣犯罪作家聯會」是亞洲第一個致力於犯罪文學創作、評論研究、國際交流等發展的專業組織，以犯罪文學年刊「詭秘客」編輯事務為主要工作，並承辦島田莊司獎、林佛兒獎等推理小說獎評選賽事。（編輯：孫承武）1110226