早安世界》澤倫斯基鎮守基輔 烏克蘭有望扭轉戰局
基輔保衛戰捱過艱難一夜 澤倫斯基：西方軍援正運往烏克蘭
俄羅斯出兵入侵之後，美國政府曾預測烏克蘭首都基輔將在4天內淪陷，並準備協助烏克蘭總統澤倫斯基撤離，以免遭俄軍活捉或殺害，但澤倫斯基拒絕離開，誓言堅守到底。他更發表影片，打破俄方聲稱他已逃跑的假訊息。他在26日清晨的自拍畫面中堅定宣示：「這是我們的國土、我們的國家、我們的子孫和我們要捍衛的一切。與此同時，包括台灣在內，各國出現更多反對俄國侵略的聲浪，拜登並宣布提供3.5億美元的緊急軍事援助。（看完整報導）
安理會表決譴責俄羅斯侵烏克蘭案 俄否決、中印棄權
美國在聯合國安全理事會提出一項決議案，要譴責俄羅斯入侵烏克蘭，該案遭具否決權的安理會輪值主席俄國否決，中國以反對「火上澆油」為理由棄權，印度則說希望保留為各方扮演調解人的空間，因此棄權。另外，英、法、加拿大等國也相繼表態希望把俄羅斯逐出SWIFT，讓持保留態度的德國備添壓力。（看完整報導）
英國凍結蒲亭、俄羅斯外長資產 禁俄權貴飛機進入
由於俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府25日宣布凍結俄國總統蒲亭與外長拉夫羅夫的資產，並禁止俄國權貴的飛機進入英國領空。美國政府也加入制裁行列，美國財政部宣布將蒲亭列入包含北韓、敘利亞與白俄羅斯領導人的名單上，華府之後可能加碼制裁。（看完整報導）
俄羅斯侵烏克蘭之際 美證實驅逐艦行經台灣海峽
美國海軍證實，勃克級導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）26日駛經台灣海峽，為例行活動一環。發言人林哥在聲明中指出，這艘軍艦通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。聲明還說，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。學者分析，美國想讓中國知道「美國還是有掌握印太動態」，傳達北京勿藉此機會採強烈軍事作為的訊號，並讓印太盟邦放心。（看完整報導）
紐時：中國多次拒絕阻俄入侵烏克蘭 還向莫斯科通風報信
紐約時報引述美國高階官員的消息報導說，美方近3個月來和中國舉行6次緊急會議，懇請中國阻止俄羅斯入侵烏克蘭，但都遭到拒絕。據報導，在每一次的溝通中，中國外交部長王毅和中國駐美大使秦剛都拒絕美國的要求，並說他們不相信俄國會發動戰爭。在2021年12月的會談後，美國得到情資，顯示中國把跟美方的相關討論透露給俄國，並說美國在試圖離間中俄關係，但中國向俄方承諾，不會阻止莫斯科對烏克蘭的計劃與行動。（看完整報導）
連假旅遊人潮多 27日國道注意13個地雷路段
228連假首日出遊人潮多，部分國道及省道路段都出現大量車潮造成壅塞。高速公路局預估27日國道將有13個地雷路段，公路總局則預估省道有13個路段將出現大量車潮。高公局建議西部國道南向用路人於中午12時以後出發，南部地區北向用路人最好在早上9時以前出發、中部地區用路人於中午12時前出發，國5北向用路人建議於早上9時前上路。（看完整報導）
冷空氣3波先後報到 27日北台灣高溫稍降
中央氣象局表示，未來將會有3波較弱的冷空氣，分別在2月27日、3月2日及5日影響台灣，但只會造成北台灣高溫略降，且影響時間都只有1天；至於降雨部分，未來一週不會再出現大範圍降雨，僅迎風面的基隆北海岸、東半部山區等會有零星降雨。（看完整報導）
香港第5波疫情嚴峻 專家建議強制市民接種疫苗
香港26日新增COVID-19確診逾1.7萬例再創新高，第5波疫情已有超過8萬人染疫。由於病毒核酸檢測能量不足，當局調整強制檢測策略，改為廣發快篩試劑，由市民自行檢測上網登記。專家表示，這波疫情有機會在3月達到高高峰，但死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種COVID-19疫苗，特別是年長者。（看完整報導）
嘉義女子狂打119還謊報火警 面臨最高1.5萬罰款
嘉義市1名女子從今年1月起利用手機頻繁無故撥打119，除了謊稱找人、家中寵物被謀殺外，甚至謊報火警。消防局26日表示持續蒐集事證，將行文警方查明身分，再依消防法開罰，以儆效尤。119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報行為不但違法，還會造成消防機關消防資源的浪費，影響真正急難案件的救援，可以罰3000元到1萬5000元。（看完整報導）
3百年歷史媽祖容顏損傷 六房媽會決議修復
六房媽祖神像已有300多年歷史，因長時間過爐、香火煙燻，多處出現損傷。為避免損傷處持續惡化，六房媽會26日召開會員代表大會，過半數表決通過修復媽祖容顏，預計花30個工作天完成，強調修舊如舊，保持神像原貌。六房媽沒有固定廟宇，安奉在每年值年股爐爐主所興築的「紅壇」，每年更換紅壇地點的儀式即為過爐，往往吸引數萬名信徒隨香，場面熱鬧壯觀，「雲林六房媽過爐」是國家重要民俗之一。（看完整報導）
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