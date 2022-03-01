各地溫暖舒適 夜晚清晨留意局部低雲或霧

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（中央社台北1日電）中央氣象局表示，今天天氣和昨天類似，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及北部山區有零星降雨；溫度方面，要比昨天再回升一些。

各地夜晚、清晨低溫約16至20度，依然較涼，但白天各地高溫可上升到26至30度，尤其是西半部地區白天高溫可達29、30度，溫暖而舒適，但是日夜溫差大，早出晚歸民眾應視氣溫變化適時增減衣物。

此外夜晚、清晨西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，尤其金門及馬祖白天也有霧或低雲發生的機率，影響時間較長，離島請多留意航班資訊，行車用路應留意視線安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東南風，中部以南空品區位於背風側，擴散條件較差，易有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜晚期間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110301