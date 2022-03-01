吳德榮：東北風2日略增強 北轉涼中南部日夜溫差大

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗穩定，明天東北風略增強，北台灣略轉涼，3日氣溫回升；明天至4日，中南部皆是白天微熱早晚涼、日夜溫差大的天氣，西半部清晨易有霧發生。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏12.6度、花蓮縣壽豐鄉13度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨；北部及東部高溫升至29度左右、中南部持續達30度以上，各地白天微熱，早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北風略增強，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，桃園以南晴時多雲；冷空氣很微弱，北台灣略轉涼。

吳德榮提到，3日東北風減弱，迎風面雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨，北台灣氣溫略升；4日各地皆晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨，北台灣氣溫續升。

吳德榮提醒，明天至4日，中南部皆是白天微熱早晚涼、日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，5日另一波東北風略增強，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲；冷空氣很弱，北台灣氣溫略降，中南部變化不大。

吳德榮表示，5日晚間至6日下午東北風減弱，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨，北台灣氣溫略升；6日晚至7日下午鋒面快速通過，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降，7日晚間再好轉；中南部皆不受影響。

吳德榮強調，期末的模擬天氣，變化頻繁，且模式仍在調整，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110301