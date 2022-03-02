微弱冷空氣南下 北台灣轉涼其他地方晴到多雲

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（中央社台北2日電）今天微弱鋒面掠過，隨後東北風南下，北部及東半部地區雲量增多，偶有局部短暫降雨，建議出門在外攜帶雨具備用；而中南部天氣變化不大，大致仍為晴到多雲的天氣。

溫度方面，東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫北台灣為20至22度，中南部及花東普遍為24至26度，感受上仍溫暖，尤其南部地區溫度會再高一些，還是可以來到29度左右，而夜晚低溫預估各地大約為16至18度，中南部日夜溫差較大，還是要注意日夜溫差的變化適時調整衣物。

東北季風增強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，請注意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達94微克每立方公尺，東北風將挾帶微量境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；南部地區位在下風處，污染物較易累積。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110302