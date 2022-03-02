西半部濃霧特報 吳德榮：東北風略強晚間降溫

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天針對西半部發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，今天東北風略增強，預估最低氣溫不在清晨而在夜間，明天東北風減弱回溫；預估下一波強冷空氣6日晚間影響，7日會明顯轉冷。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風略增強，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲；冷空氣很微弱，北台灣略轉涼，中南部白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北風減弱，迎風面雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨，北台灣氣溫略升；4日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨，北台灣氣溫續升。

吳德榮提醒，明天、4日中南部皆是白天微熱早晚涼、日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。

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吳德榮提到，5日另一波東北風略增強，迎風面雲量略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲，冷空氣很弱，北台灣氣溫略降，中南部變化不大；5日晚間至6日白天東北風減弱，西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫降雨，北台灣氣溫回升。

吳德榮說，6日晚間鋒面及強冷空氣南下，降雨範圍擴大，中部以北及東半部轉有雨，氣溫下降；7日鋒面通過，中部以北雨後多雲，天氣明顯轉冷；8日各地恢復晴朗穩定。期末的模擬天氣，變化頻繁，且模式仍在調整，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110302