桃園米迪幼兒園群聚最新走向 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北2日電）國內本土COVID-19疫情持續，桃園米迪幼兒園群聚不斷出現確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將舉行記者會說明國內疫情及防疫相關事宜。

國內防疫限制逐步鬆綁，但國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近日本土病例來源大宗為桃園米迪幼兒園案及宗教協會吃唱團群聚所衍生設計師案持續新增病例。

桃園米迪幼兒園群聚擴大，指揮中心說明，疫情至少已出現4波，最早確診的一家3口，媽媽與孩子分別為最早發病與驗出N抗體陽性，代表較早染疫，為可能源頭。這起群聚感染源仍然是外界關注議題之一，指揮中心強調若有最新報告一定盡快向外界說明。

截至昨天，國內監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。

今天起開放第25期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出151萬劑名額，其中以莫德納疫苗121萬劑最多，呼籲符合資格民眾盡快預約，將於3月7日至3月13日開放接種。

第25期於今天上午起開放預約，採取年齡層分流，55歲以上民眾上午10時開放預約、38歲至54歲中午12時開始、18歲至37歲下午2時起開放預約，將於3月4日中午12時截止。（編輯：戴光育）1110302