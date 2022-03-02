陳秀熙：台灣安全防疫解封指數推估小於1 免疫保護力73%

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（中央社記者許秩維台北2日電）台大公衛學者陳秀熙根據疫苗效益、施打率等資料推估各國安全防疫解封指數，台灣自2月開始小於1，免疫保護力73%，以疫苗為主，自然感染部分的免疫保護力占比極小。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析最新疫情，並針對不同劑數下的疫苗效益、疫苗免疫力消退、疫苗施打率等資料，計算不同國家的「安全防疫解封指數」，作為未來解封參考。

陳秀熙表示，Omicron防疫光譜可分為病毒清零、動態清零、重症清零、病毒共存等不同樣態，如紐西蘭雖然近期疫情升溫，但住院、重症及死亡人數仍低，屬於「重症清零」；而台灣透過提升各種防疫措施，讓近期疫情開始下降，有走向「動態清零」的趨勢。

陳秀熙提到，全世界大部分國家都開始走向與病毒共存的趨勢，以歐美為例，當自然感染比率大於25%，可能具群體免疫效果，但根據資料推估，可能需付出17至29萬人命的代價。

在評估各國安全防疫解封指數時，陳秀熙認為，應包含防疫及醫療量能、免疫保護力（疫苗保護力與自然感染）、變種病毒特性、防疫監視通報系統（如症狀個案低報）、對幼童造成的威脅5個層面，如何控制安全防疫解封指數小於1，是各國目前努力的目標。

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陳秀熙指出，根據計算後可發現美國安全防疫解封指數在2月2日後小於1，免疫保護力達71%（自然感染34%、疫苗保護力37%）；英國在2月21日後安全防疫解封指數小於1，免疫保護力高達87%（自然感染26%、疫苗保護力61%）。

亞洲部分，陳秀熙表示，韓國目前安全防疫解封指數仍高於1，尚無法解封，主因是第3劑疫苗施打過慢，仍無法有效控制疫情；而台灣安全防疫解封指數自2月開始小於1，免疫保護力達73%，來自於自然感染的部分僅0.01%，主要依賴疫苗保護力（73%）。（編輯：陳仁華）1110302