東北季風減弱氣溫稍回升 西半部晴朗東半部雲多

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（中央社台北3日電）中央氣象局表示，今天東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升；北部、宜花高溫為23至25度，中南部及台東高溫為26至30度，各地天氣穩定，大多為多雲到晴天氣，僅東半部及大台北少數地區有降雨機率，中部以北山區雲量稍多零星飄雨。

夜裡、清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，請注意；東北季風影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，空氣品質為橘色提醒等級，中部以南空品區位在下風處，易有污染物累積；氣象局提醒晚間至清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部至高屏局部地區短時間達「紅色警示」等級；馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110303