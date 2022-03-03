全台大停電 215件電梯受困案

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）全台今天上午發生大範圍停電。消防署表示，截至上午10時30分全國共計有215件電梯受困案，其中71件已脫困、救出126人。

台灣多縣市今天發生停電，消防署截至上午10時30分統計資料顯示，全國各縣市電梯受困案總計215件，已脫困71件、救出126人，還有144件積極處理中。

其中，台北市有30件；新北市62件、已脫困28件並救出28人；桃園市14件、已脫困5件和救出28人；台中市5件，全數脫困、救出7人；台南市23件、已脫困7件和救出25人；高雄市37件，已脫困2件、救出2人。

以及基隆市3件，全數脫困和救出3人；新竹市2件，全數脫困並救出6人；嘉義市1件，全數脫困、救出1人；新竹縣4件，全數脫困、救出5人；苗栗縣1件，全數脫困、救出3人；彰化縣1件；南投縣1件，全數脫困、救出1人；雲林縣1件；嘉義縣1件；屏東縣11件，全數脫困、救出15人等等。

消防署說，還有受困中的144案，各縣市消防局持續處理中。

此外，經濟部上午9時30分已成立應變小組因應；雙北市、台南市、桃園市和高雄市政府都有成立應變中心。（編輯：李亨山）1110303