財部海關4月起取消併袋通關 電商可申請少量併袋

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（中央社記者張璦台北3日電）為進一步提升海關邊境查緝效能，將重大違禁物品阻絕於境外，海關逐步取消併袋通關。財政部關務署今天表示，第三階段一般貨物全面取消併袋、電商貨物有條件少量併袋，將於4月1日起上路。

關務署發布新聞稿指出，海關為阻絕非洲豬瘟肉製品及毒品等重大違禁物品於境外，自2021年11月1日起實施第一階段取消併袋通關，即東南亞10國非洲豬瘟疫區的空運快遞貨物不能併袋通關。

第二階段部分，2021年12月1日起其餘地區限制併袋分號件數不得超過10件。第三階段則將於今年4月1日起實施，一般貨物全面取消併袋，電商貨物有條件少量併袋。

關務署說明，考量空運快遞貨物專區貨棧倉容不足，短期內無法因應全面逐件通關所需，且為縮短民眾網購貨物等待時間，第三階段對電商貨物同意有條件少量併袋通關，一般貨物則全面取消併袋通關。

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關務署表示，由於電商貨物多為民眾在大型知名網購平台購買的生活日用品或消費品，來源單純、件數少、體積小、重量輕；少量併袋的情況下下，海關關員仍能清晰判讀X光影像，可兼顧邊境安全查緝、民眾網購貨物便捷通關與倉容不足現況。

關務署並呼籲快遞業者應遵守相關規定，如果經查獲利用併袋通關違法夾藏輸入重大違禁物品，或將非電商貨物併袋通關等情事，海關視情節輕重停止或取消併袋通關資格。（編輯：潘羿菁）1110303