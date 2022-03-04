多雲到晴西半部高溫可達31度 留意日夜溫差大

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中央氣象局表示，4日各地多雲到晴，白天氣溫會比昨天再高一些，西半部高溫可達31度。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天各地多雲到晴，白天氣溫會比昨天再高一些，西半部高溫可達31度，不過，日夜溫差較大，早出晚歸須留意。

氣象局指出，今天天氣跟昨天類似，各地大多為多雲到晴，只有基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有零星短暫雨。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約17到20度左右，預測西半部白天氣溫可達28到31度，局部近山區河谷可能會更高一些，東半部則約26至28度，各地日夜溫差都較大，早出晚歸應留意添加衣物以免受涼。

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此外，氣象局提醒，夜晚和清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨在新竹至台中及嘉義已觀測到能見度較低，交通往返多留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東南風，西半部地區位於背風面，風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。（編輯：郭諭儒）1110304