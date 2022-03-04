桃園米迪幼兒園群聚追查感染源 指揮中心將說明

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（中央社記者江慧珺台北4日電）桃園米迪幼兒園群聚案截至昨天累計30人確診，感染源尚在釐清中；國內疫情持續收斂，傳播鏈陸續監測期滿；1922疫苗預約平台第25期預約今天中午截止，指揮中心下午將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續收斂，桃園米迪幼兒園群聚案截至昨天已有30人確診，經檢驗發現除最早確診的學童（案20485）N抗體陽性、代表較早感染外，另1名確診學童（案20752）與3名同住家人也驗出N抗體陽性，因此感染源頭仍待釐清。

中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天，國內監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。其中，新北染疫護理師案今天將監測期滿。

全球整體疫情逐步降溫，但鄰近的韓國、香港等國家或地區疫情仍嚴峻，指揮中心宣布3月7日起鬆綁邊境管制措施，包含檢疫天數自14天降為10天，放寬商務客入境等，後續鬆綁措施備受關注。

此外，1922公費疫苗預約平台第25期提供COVID-19疫苗追加劑，將釋出151萬劑名額，預約作業在今天中午截止，並於3月7日至3月13日施打。

最新本土疫情、防疫鬆綁措施及疫苗接種進度，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：戴光育）1110304