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陳其邁：台電犯低級錯誤 將聘律師助產業求償

2022/3/4 11:06（3/4 11:56 更新）
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高雄市長陳其邁（左）4日上午出席國立中山大學國際金融研究學院揭牌前，接受媒體聯訪表示，高雄3日到晚間9時30分才恢復供電，市民很不滿，台電犯這種低級錯誤非常不應該，要求負責，將聘律師幫商家、產業向台電求償。中央社記者曾以寧攝 111年3月4日
高雄市長陳其邁（左）4日上午出席國立中山大學國際金融研究學院揭牌前，接受媒體聯訪表示，高雄3日到晚間9時30分才恢復供電，市民很不滿，台電犯這種低級錯誤非常不應該，要求負責，將聘律師幫商家、產業向台電求償。中央社記者曾以寧攝 111年3月4日
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市長陳其邁今天說，高雄昨天到晚間9時30分才恢復供電，市民很不滿，台灣電力股份有限公司犯這種低級錯誤非常不應該，要求負責，將聘律師幫商家、產業向台電求償。

興達發電廠昨天人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶；陳其邁上午出席國立中山大學國際金融研究學院揭牌前，接受媒體聯訪表示，停電引起高雄人不滿、憤怒，很多市民冰箱裡食物壞掉、下班時沒交通安全號誌，到家還要爬非常高的樓梯，忍受長時間漆黑、不便，台電應負起責任。

他說，電力長期南電北送，電網缺乏韌性，整個網路設計造成發電較多的地方卻送電最慢，希望台電負起責任，痛加檢討整個電網韌性、供電穩定，不能再犯，這種人為錯誤一犯再犯，真的讓高雄市民非常不滿。

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至於停電造成商家損失，陳其邁表示，高雄市政府全力協助向台電求償，包含各大工業區、鋼鐵業者等，也會聯繫產業協會，如果因停電受創，將派高市府經濟發展局同仁協助釐清造成的停工、訂單與實質損失，「一定要跟台電算清楚」；經發局和法制局會聘律師協助向台電求償。

他說，興達電廠非首次犯這種錯誤，且初步從經濟部報告看，指向人為疏忽，電廠管理輕忽怠慢，工作人員沒按標準作業程序，實在不可原諒，也非常不應該；台電從電網韌性、輸配電線路檢討到管理都應負起責任，立刻從管理方式改善。（編輯：李明宗）1110304

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