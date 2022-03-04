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中小學防疫指引修正 刪畢旅住宿房型及人數規定

2022/3/4 14:12（3/4 14:20 更新）
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COVID-19疫情趨緩，教育部近日修正中小學防疫指引。（中央社檔案照片）
COVID-19疫情趨緩，教育部近日修正中小學防疫指引。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北4日電）COVID-19疫情趨緩，教育部近日修正中小學防疫指引，刪除戶外教學活動（如畢業旅行）的住宿房型、人數規定，並將確診者應變措施天數由14天縮短為10天。

教育部國民及學前教育署本月3日發函國中小，說明修正「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」內容，要求學校依最新規定辦理。

中央流行疫情指揮中心2月24日記者會宣布，為與國際接軌並兼顧維持國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月7日凌晨零時起，入境居家檢疫從14天縮短為10天。

因應上述改變，教育部最新的中小學指引，3月7日起也調整「確診者為校園人員時之處置」，原規定是最後一名確診病例離開學校次日起14天內，校內非密切接觸者都要定期接受快篩和核酸檢測，修正後改為10天。增加清潔消毒作業頻率的天數也從14天縮短為10天。

寒假前後是畢業旅行旺季，教育部原規定住宿必須安排「2人1室」、「1人1床」的房型或單人房；如果是同班級學生一起住，則以不超過「4人1室」為限，造成學校安排飯店的難題。在新修正的指引，刪除這些房型和人數規定。

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教育部解釋，上述調整是因交通部觀光局最新發布的「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，未再規定住宿房型及人數，因此同步調整學校防疫指引。

不過教育部仍提醒，戶外教育活動仍應保持社交距離，依照規定戴口罩，遵守空間容留人數限制和採實聯制。如果是在山林或海濱地區活動，防疫規範則依照指揮中心最新公告辦理。（編輯：陳政偉）1110304

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