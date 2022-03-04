台澳聯合聲明 促英語學習、技職合作

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由台、澳共同舉辦的「台澳英語學習對話」會議3日以實體和線上同步舉行，會後並發表共同聲明。圖為教育部國際及兩岸教育司長李彥儀（左起）、澳洲駐台辦事處代表露珍怡、國發會綜合規劃處長張惠娟合影。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）國家發展委員會、教育部與澳洲辦事處（AOT）舉辦首屆「台澳英語學習對話」並發表共同聲明，促進雙方英語學習和技職體系的連結，在雙聯學制、技職培訓、師生交流等方面合作。

教育部今天發布新聞稿指出，由台、澳共同舉辦的「台澳英語學習對話」會議於3月3日以實體和線上同步舉行，雙方共有230餘名機關代表、學者參與。

教育部長潘文忠會中致詞表示，面對全球化及國際化趨勢，國際溝通能力與國際視野是提升國家競爭力的一環，教育部積極在各教育階段推動雙語教育，讓青年學子具備面對未來挑戰的能力。

潘文忠期許，台、澳雙方教育部門與相關機構，持續在雙語教育資源、政策推動上交流，並透過雙邊對話，有更多密切的合作機會。

教育部指出，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊前，台灣每年約有1.8萬名學生在澳洲求學，澳洲也有約1000名學生透過「新可倫坡計畫」來台灣學習。

教育部表示，在台灣推動「2030雙語政策」上，可借助澳洲領先全球的英語學習產業；雙方技職培訓課程也可對接，將進一步討論合作。這次的聯合聲明，有助於強化台、澳間的夥伴關係。（編輯：管中維）1110304