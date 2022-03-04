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台大辦胡宇基90回顧展 獲贈畫作「游魚逐落花」

2022/3/4 19:43（3/4 19:51 更新）
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台灣大學4日舉行「虎嘯山月春－胡宇基九十回顧展」開幕暨贈畫儀式，畫家胡宇基（左）會中捐贈畫作「游魚逐落花」給台大，由校長管中閔（右）代表接受並致謝。（台灣大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月4日
台灣大學4日舉行「虎嘯山月春－胡宇基九十回顧展」開幕暨贈畫儀式，畫家胡宇基（左）會中捐贈畫作「游魚逐落花」給台大，由校長管中閔（右）代表接受並致謝。（台灣大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）台灣大學總圖書館今天舉辦「胡宇基90回顧展」，嶺南畫派畫家、被稱頌為「荷花胡」的胡宇基，現場捐贈畫作「游魚逐落花」給台大做永久收藏。

根據台大提供的資訊，現年95歲的胡宇基，出生於中國大陸廣東省，進入香港萬國美術專科學校進修，師從嶺南畫派趙少昂。胡宇基在1970年代開始在美國華府近郊設畫室，專心創作並在世界各地舉行畫展，畫作已受到20多間世界著名博物館、大學、美術館珍藏，近年長居台灣。

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台大指出，胡宇基繪畫的荷花風姿綽約、蓮塘蟲鳥自成悠游世界，讓人一瞥天堂的美好，在畫壇享有「荷花胡」美譽。校長管中閔今天在開幕典禮中，肯定胡宇基畫藝精湛，畢生從事藝術教育及繪畫創作。

管中閔表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情未止，民心浮動，欣賞藝術有撫慰人心、舒緩情緒的力量。他並期待胡宇基閒暇之餘多到台大校園，遊覽校內人文、自然風景，一定能激發更多的靈感。相關資訊可參考台大網站。（編輯：謝雅竹）1110304

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