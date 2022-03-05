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東北風增強 北台灣高溫稍降、中南部仍偏熱

2022/3/5 08:36
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（中央社台北5日電）中央氣象局表示，今天有一小股冷空氣南下，使東北風增強，強度偏弱，主要使北台灣地區高溫稍降，中南部感受仍溫暖偏熱，日夜溫差較大。

氣象局預估，北部及東半部高溫為24、25度左右，中南部普遍在27至30度，而夜晚清晨的低溫為17至20度，中南部日夜溫差較大，建議洋蔥式穿法以免著涼；東半部地區及北部山區會有局部短暫雨，西半部則為多雲到晴。

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由於東北風稍增強，下午起台南以北，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南空品區位於下風處，仍易有污染物累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110305

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