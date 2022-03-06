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鋒面冷氣團南下 各地轉雨愈晚愈冷

2022/3/6 07:58（3/6 08:22 更新）
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6日晚間起鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部愈晚愈冷。（中央社檔案照片）
6日晚間起鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部愈晚愈冷。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象局表示，今天東北風持續增強，白天迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區以多雲到晴為主，僅中部山區有零星雨，今晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部愈晚愈冷。

氣溫方面，各地清晨低溫約17至20度，預測新竹以北及花東白天高溫20至24度，苗栗至高雄及台東約26、27度，屏東可達30度左右。

今晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，基隆北海岸及北部地區雨勢轉趨明顯，有局部較大雨勢發生的機率，中部、宜花地區有短暫雨，南台灣亦有局部短暫雨，中部以北及東北部越晚越冷。

東北風稍增強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多留意路況安全；冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北東風，凌晨起有微量境外污染物南下影響，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；午後環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區風速較弱，擴散條件較差，污染物較易累積；高屏午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

今天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110306

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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