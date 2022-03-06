微量境外污染物南下 19測站空氣品質亮橘燈

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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天表示，凌晨有微量境外污染物南下影響，午後轉偏東風、中部以南擴散條件差，易累積污染物；至上午10時，南部、金門、富貴角等地區共19測站空氣品質達橘色提醒等級。

根據行政院環境護署空氣品質監測網，南部地區、富貴角地區、金門地區空氣品質達橘色提醒等級，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天環境風場為東北東風，凌晨起有微量境外污染物南下影響，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；午後環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區風速較弱，擴散條件較差，污染物較易累積；高屏午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

花東空氣品質區「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

環保署表示，今天晚間起至8日受鋒面通過及大陸冷氣團影響，中部以北擴散條件好轉，南部地區仍易有污染物累積；9日至11日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差。（編輯：方沛清）1110306