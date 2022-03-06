TDK盃全國大專競賽報名開跑 總獎金達133萬元

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（中央社記者許秩維台北6日電）第26屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」即日起開放全國大專學生組隊報名，主題「科技新城市，Happy南台灣」，參賽隊伍須設計製作機器人，總獎金達新台幣133萬元。

教育部今天新聞稿指出，第26屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」由南臺科技大學承辦，以智能娛樂、跨越鴻溝、科技「心」里程為3大智慧競技挑戰主題。

競賽於即日起至3月31日受理報名，開放大專學生組隊報名，10月12日至15日同場競技；競賽分為自動組、飛行組、遙控組，總獎金高達133萬元，各組冠軍除了可獲20萬元獎金，還有機會在TDK文教基金會安排下，赴日本參訪或國內旅遊體驗（依中央流行疫情指揮中心最新防疫指引辦理）。

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競賽主題為「科技新城市，Happy南台灣」，自動組的隊伍必須設計出可循線全自主的移動機器人，經由感測功能自動拿取籃球與保齡球，並具視覺辨識能力，可將籃球投入正確球筒、將保齡球滾進正確位置；飛行組機器人任務則包括起飛、懸停、投擲與降落等。

遙控組隊伍則必須設計並製作機器人，具備辨識並跨越及穿越障礙、拿取物品並準確投進球筒等能力，機器人任務是取出籃球，再將籃球投進球筒，並拿取保齡球，準確將球滾進孔洞，在2參賽隊伍對戰形式下，由參賽者遙控或線控操作機器人完成任務，以獲取分數。（編輯：管中維）1110306