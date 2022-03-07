鋒面通過冷氣團南下 氣溫一路掉降雨機率高

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（中央社台北7日電）氣象局表示，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及宜花地區有較全面性的降雨，尤其基隆北海岸及北部地區下雨時間長，並有局部較大雨勢發生的機率，南台灣則是多雲局部降雨。

晚間隨著乾空氣南下，雨勢會逐漸趨緩，剩下北部及東半部有局部短暫雨，中南部轉為多雲的天氣。

今天冷氣團南下加上降雨明顯，中部以北、東北部甚至台南天氣都將轉冷，溫度會由清晨的17至20度一路下降到晚上只剩13至15度，高屏及花東白天高溫雖可上升到22至26度，不過晚上後也會轉涼，氣溫約16、17度，提醒大家早上外出多帶件衣物。

東北風明顯增強，今天上午彰化至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，下午起強風區域擴大，風力也會再增強，台南至新竹、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖都有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

晚起東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請特別注意安全；冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，中部以北空品區位於迎風面且有雨，降雨洗除作用及擴散條件佳；雲嘉南至高屏空品區位於下風處，清晨至上午期間風速弱，稍易有污染物累積，中午起風速增強，空氣品質好轉。

宜蘭、花東、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南以南局部地區清晨至上午期間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110307