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高中專業群科甄選採術科測驗 14日起受理報名

2022/3/7 09:59
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（中央社記者許秩維台北7日電）111學年高中特色招生專業群科甄選入學於3月14日至18日受理報名，不受國中學籍限制，學生可依性向報名任一就學區的學校，並於4月下旬參加術科測驗。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育各領域務實致用的技職人才，國民及學前教育署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，歡迎具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生透過專業群科甄選入學管道進入高中特色班。

111學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學於3月14日至18日受理報名，採「術科甄選」，不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於4月23日、24日參加術科測驗，6月15日公告放榜。

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國教署說明，應屆畢業生由各國中協助集體繳交報名資料，非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名繳件；招生學校如參採「書面審查」，學生報名時應一併繳交相關證明文件，而報名台北市及新北市的特色招生學校的學生，則依此市規定時程辦理。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，學生於報名期間如有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理14天或發燒等情形，可委託他人代理報名或採取通訊方式報名。（編輯：陳仁華）1110307

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