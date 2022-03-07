樂生長照大樓動土 陳時中：代表政府重視原住民

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）衛生福利部部長陳時中今天說，樂生療養院附設都會原住民長照大樓動土代表政府對原住民的重視，未來會繼續架構。他說，戴口罩禁令雖放鬆，但還是希望儘可能把口罩戴好。

陳時中上午與桃園市長鄭文燦、衛福部醫福會執行長王必勝、立法委員陳瑩及廖國棟等人，出席衛生福利部樂生療養院附設住宿長照機構－都會原住民長照大樓開工典禮。

陳時中在會後接受媒體聯訪，他表示，長照大樓的動土代表政府對原住民重視，桃園市與新北市有相當多的原住民，建立長照機構對未來的照顧是個好方向，這不會是第一座，未來還會繼續架構，對於文化融合跟多元需要，衛福部都會盡心盡力做好。

鄭文燦指出，這是北台灣第一個以原住民為主的長照機構，可收容135人，新北市、桃園市的原住民人口加起來超過15萬人，長照機構設在迴龍地區，剛好是北桃交界很適當的，未來市府也會培育具有文化敏感度的原住民照顧服務員，也會在此發展志工隊，希望原住民的長者能得到照顧。

鄭文燦說，桃園市約有7萬9000名原住民人口，是花蓮以外第2大原住民城市，其中都會人口佔了約7萬人，因此都會原住民的長照非常重要，市府之前已在佈建文化健康站，現在衛福部能夠以醫療的力量來成立長照中心，他覺得是關鍵的一步，也是一個重要里程碑，市府會全力協助。

有記者詢問陳時中在合照時並未拿下口罩是否有特別意義。陳時中說，現在對於戴口罩的禁令已經放鬆，不過，衛服部是說「可以不用戴，並不是規定不要戴」，身為指揮官還是希望大家儘可能把口罩戴好。

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針對台北市長柯文哲的夫人陳佩琪昨天發文表示，高端疫苗報廢恐怕損失高達新台幣30億元，陳時中則表示：「不會有這樣的事情。」

依據衛服部的新聞稿表示，都會原住民長照大樓規劃興建地上5層、地下2層，共135床的建築，建築外觀會融入原住民特色元素，軟體上也設計具有族群特色的照顧模式，並規劃培育原住民族長照人才，藉此保障都會區原住民的長照需求與工作權益。（編輯：方沛清）1110307