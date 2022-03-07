桃機防疫車隊開放載運一般旅客 疫苗篩檢不可少

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配合交通部宣布7日起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理，桃園機場防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，將可恢復載運一般旅客（含機場工作人員）。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）交通部今天起開放防疫計程車搭載一般旅客，桃機公司表示，未接種第三劑追加劑的防疫車隊駕駛，除每週PCR篩檢還需完成1次快篩。否則，在完成前將取消防疫車隊駕駛資格。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，配合交通部宣布7日起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理，桃園機場防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，將可恢復載運一般旅客（含機場工作人員）。

桃機公司說，桃園機場目前共有749輛防疫車輛，其中防疫計程車578輛、防疫租賃車146輛、防疫巴士25輛，截至7日止，防疫車隊駕駛第二劑疫苗接種率為100%，第三劑疫苗接種率為95.7%。

桃機公司指出，已接種第三劑疫苗的駕駛，每週仍需進行一次PCR採檢，未接種第三劑追加劑的駕駛，每週除依規定進行PCR篩檢外，還需額外完成1次快篩。未依規定完成相關篩檢者，直至隔週依規定完成篩檢（或快篩）前，取消其防疫車隊駕駛資格。

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桃機公司表示，除了延續「機場防疫車隊載客及清消作業程序」的各項措施外，防疫車隊的駕駛需維持裝設隔簾或隔板、穿戴隔離衣、定期PCR篩檢、使用無接觸化乘車單等強化防疫措施才可以載客。

另外，取消春節期間專案包車方式（每日補貼新台幣3500元），駕駛除了可以依規定排班執行桃機防疫車隊任務外，也可回歸公路法規定，在主管機關規定的執業地區載客。不過，在載運入境檢疫旅客後，駕駛必須依照「桃園國際機場防疫專車清消標準作業程序」規定完成清消。（編輯：李錫璋）1110307